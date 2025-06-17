ترامب: أريد نهاية حقيقية للخلاف مع إيران

دبي (وكالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يريد نهاية حقيقية للخلاف النووي مع إيران، مشيراً إلى أنه قد يرسل اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين للقاء مسؤولين إيرانيين.

وقال ترامب للصحفيين بعدما غادر كندا مساء أمس بعد المشاركة في قمة دول مجموعة السبع، إنه يتوقع ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران، مضيفاً «ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين، لم يخفف أحد هجماته حتى الآن». وقال ترامب إنه قد يرسل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين. وأكدت واشنطن أن ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران حتى مع تصاعد المواجهة العسكرية.

وقال ترامب، الذي غادر القمة مبكراً بسبب الوضع في الشرق الأوسط، إن ذلك «لا علاقة له» بالعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران، نافياً تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن الولايات المتحدة بادرت باقتراح لوقف إطلاق النار. وقال على منصته «تروث سوشيال» في وقت متأخر أمس، إن من المتوقع حدوث شيء «أكبر بكثير» من ذلك.