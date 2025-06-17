النيجر مقتل 13 مسلحاً بعمليات عسكرية

نيامي (الاتحاد)



شنّ جيش النيجر غارات على مواقع التعدين غير الرسمية في المنطقة الغربية من البلاد، التي تُعد معاقل لمجموعات إرهابية.

وأكد الجيش في بيان أن العملية التي جرت الأسبوع الماضي في منطقة «تاجوي» القريبة من الحدود مع بوركينا، فاسو أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً، كما تم حجز مواد ترتبط بصناعة الأجهزة المتفجرة البدائية.

وأوضح البيان أن المواقع التي كانت تُستخدم في عمليات التعدين غير المشروعة قد دُمّرت وحُولت إلى مناطق غير صالحة للاستخدام، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو قطع مصادر التمويل التي يعتمد عليها الإرهابيون في نشاطاتهم.