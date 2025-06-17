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«فاو»: 46 مليون هكتار بالمنطقة العربية «مثيرة للقلق»

«فاو»: 46 مليون هكتار بالمنطقة العربية «مثيرة للقلق»
18 يونيو 2025 02:02

جنيف (وام)

كشفت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة عن مستويات مقلقة من تدهور الأراضي الزراعية، لا سيما في المنطقة العربية. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 46 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تواجه خطراً داعية إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين الأمن الغذائي.
وأظهرت الدراسة أن الأراضي بالمنطقة العربية تظهر معدلات تدهور مثيرة للقلق بنتيجة الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية وتملح التربة بسبب ممارسات الري وتزايد حدوث العواصف الرملية والترابية وارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ. وقالت إنه ومع تخصيص أقل من 4% من الأراضي في المنطقة العربية للاستعادة فإن المنطقة لا تحقق الأهداف العالمية. وأضافت أنه يمكن لاستعادة 26 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المتدهورة أن تقلص فجوة الغلة بنسبة تصل إلى 50% للمحاصيل الزيتية وتمكن محاصيل الحبوب والجذور والدرنات من تحقيق غلتها المثلى.
الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لمبادرة إقليمية متخصصة - من شأنها تسهيل التعاون بين البلدان - مصممة خصيصاً للسياقات المحلية وتركز على استصلاح الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر وبناء نظم غذائية زراعية مستدامة وقادرة على الصمود.
على الصعيد العالمي، قدرت الدراسة أن ما يصل إلى 1.66 مليار هكتار قد تدهورت بسبب الأنشطة البشرية، وأن أكثر من 60% من هذه المساحة متضررة من الأراضي الزراعية، بما في ذلك المراعي.
وأكدت المنظمة أنه وبالنظر إلى أن 95% من إنتاج الغذاء العالمي يعتمد على الأراضي فإن هذا التدهور الواسع النطاق يشكل تحديات كبيرة لأنظمة الأغذية الزراعية، داعية إلى حلول متكاملة لمنع تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره.

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