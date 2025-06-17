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بركان في إندونيسيا يطلق عموداً من الرماد بارتفاع 10 آلاف متر

بركان في إندونيسيا يطلق عموداً من الرماد بارتفاع 10 آلاف متر
18 يونيو 2025 01:03

 أعلن مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية الإندونيسي أن بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس الإندونيسية، أطلق اليوم عموداً من الرماد يصل ارتفاعه إلى 10 آلاف متر انجرف في اتجاهات متعددة ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
ونصحت السلطات الإندونيسية السكان والزوار والسياح بتجنب جميع الأنشطة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتران من فوهة البركان.
ويعد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا فوق مستوى سطح البحر، أحد بركانين في مجموعة ليوتوبي، التي لها تاريخ من الثوران البركاني المتقطع.
يذكر أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركاناً نشطا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطاً بركانياً في العالم.

 

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المصدر: وام
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