إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان

ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطارها الأربعاء، بعد ثوران بركان في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى عشرة كيلومترات.



وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية (شرق) الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.





قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي وأجبر سكان قرية على الأقل على إخلائها ليل الثلاثاء.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.



وكان بركان ليووتوبي لاكي-لاكي ثار مرات عدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.



