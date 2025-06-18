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18 قتيلاً في هجمات استهدفت كييف

آثار قصف على كييف (أرشيفية)
18 يونيو 2025 08:17

 قتل 18 شخصاً وأصيب 151 جراء هجمات روسية استهدفت كييف.
وأعلن مسؤولون أوكرانيون يوم حداد على أرواح الضحايا، وقالت السلطات إن 16 شخصاً قتلوا في كييف واثنان في أوديسا.

وقال زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 440 مسيرة و32 صاروخاً على كييف.
وأبلغ الرئيس الأوكراني قمة مجموعة السبع في كندا بأن الهجوم أثبت مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صواريخ جوية وبرية وبحرية وطائرات مسيرة لضرب "أهداف تابعة للقطاع الصناعي العسكري في أوكرانيا" في منطقة كييف ومقاطعة زابوريجيا بجنوب البلاد.


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المصدر: وكالات
كييف
هجمات
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