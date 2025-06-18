لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة

رفعت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، الثلاثاء حظر التجول الذي تم فرضه في وسط المدينة خلال احتجاجات ضد إجراءات الهجرة في المدينة.



وقالت باس، إن حظر التجول الذي فرض في 10 يونيو ساهم في "منع الجرائم وجهود السيطرة عليها بنجاح"، كما وفر الحماية للمحال التجارية والمطاعم والمصالح والسكان من الأفراد الذين شاركوا في أعمال عنف وتخريب.



وفي 8 يونيو، خرج الآلاف إلى الشوارع رداً على نشر ترامب الاستثنائي للحرس الوطني، وأغلقوا طريقاً سريعاً رئيسياً، وقامت الشرطة بتفريق الحشود.

وكان ترمب أمر بنشر نحو أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) في ثاني أكبر مدينة أميركية، بعد احتجاجات ضد تشديدتطبيق قوانين الهجرة.