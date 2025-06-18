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إسرائيل وإيران تواصلان تبادل الهجمات

إسرائيل وإيران يواصلان تبادل الهجمات
18 يونيو 2025 10:29

تواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الأربعاء لليوم السادس على التوالي.وتوعدت إيران إسرائيل "برد قوي".
وفي بيان أكد الجيش الإسرائيلي أن اكثر من 50 من طائراته الحربية استهدفت عدة مواقع لتصنيع الأسلحة في محيط طهران خلال الساعات الماضية. 
ونشرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عبر اكس شريطا مصورا يظهر انفجارات في أجواء العاصمة خلال الليل.
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أصدرت القوات الإسرائيلية تحذيرا بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران. وقال مسؤول عسكري إن حوالى عشرة صواريخ بالستية أُطلقت من إيران واعترض معظمها.
وأعلن الجيش الإسرئيلي كذلك اعتراضه مسيرتين في منطقة البحر الميت فجر الأربعاء.
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صواريخ فرط صوتية من طراز فتاح-1 بمدى متوسط ، وفق التلفزيون الرسمي.

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المصدر: وكالات
إسرائيل
إيران
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