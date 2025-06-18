قتيلان ومصابون بانهيار مبنى في القاهرة

أعلنت السلطات المصرية اليوم الأربعاء سقوط حالتي وفاة وخمسة مصابين إثر انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب في القاهرة. وقالت محافظة القاهرة، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن العقار المنهار قديم ومكون من أرضي وأربعة طوابق متكررة. ووفق البيان، قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار احترازيا من السكان، حتى التأكد من عدم تأثره من الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له. وأشار البيان إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض حيث تم استخراج خمسة مصابين، وجثتين حتى الآن. وسارعت قوات الحماية المدنية إلى قطع الغاز والكهرباء عن المنطقة بعد حدوث تسرب نتيجة انكسار المواسير تحت الأنقاض.