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إسرائيل تعلن تدمير مبنيين لإنتاج أجهزة الطرد قرب طهران

إسرائيل تعلن تدمير مبنيين لإنتاج أجهزة الطرد قرب طهران
18 يونيو 2025 18:08

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن الضربات الإسرائيلية أدّت إلى "تدمير" مبنيَين واقعَين في كرج قرب طهران، حيث "كان يتم تصنيع مكوّنات لأجهزة طرد مركزية".
وجاء إعلان الوكالة الأممية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذه سلسلة من الغارات الجوية في طهران ومحيطها.
وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس" "لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تفيد باستهداف مبنيَين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران، هما مجمع تيسا في كرج ومركز طهران للأبحاث".
وأضافت الوكالة أن "الموقعين كانا في السابق خاضعين لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى في العام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي غارة أخرى في طهران "أُصيب مبنى كان يُستخدم لتصنيع واختبار دوارات أجهزة الطرد المركزي المتطورة"، بحسب ما أضافت الوكالة في منشور على منصة "إكس".

 

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