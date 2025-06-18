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إجلاء الآلاف جراء الفيضانات جنوب الصين

إجلاء الآلاف جراء الفيضانات جنوب الصين
18 يونيو 2025 19:13

تمّ إجلاء نحو 70 ألف شخص من جنوب الصين إثر فيضانات غزيرة تسبّب بها الإعصار ووتيب، وفق ما أفاد الإعلام الصيني الأربعاء.
وغمرت المياه أجزاء شاسعة من مدينة زاوشينغ في مقاطعة غوانغدونغ، مجتاحة الطرقات وواجهات المحلات، بحسب ما أظهرت لقطات لمحطة التلفزيون الصيني (سي سي تي في).
وأخرج المسعفون سيارات من المياه واستخدموا زوارق مطاطية لنقل السكان.
وأظهرت مشاهد أخرى مسعفين يشقّون طريقهم وسط المياه وهم يحملون أشخاصا على ظهورهم.
وأثّرت الفيضانات على 183 ألف شخص في منطقة هوايجي في زاوشينغ وحشدت المدينة أكثر من 10 آلاف مسعف لمساعدة السكان، وفق وكالة "شينخوا" الرسمية.
كما أثّرت الفيضانات على مقاطعة غوانغدونغ برمّتها تقريباً ومنطقة قوانغشي المجاورة لها.
وأظهرت مشاهد للتلفزيون الصيني الثلاثاء مسعفين في قوانغشي يدفعون زوارق مطاطية محمّلة بالركاب وسط مياه وصلت إلى ركبهم في ظلّ تساقط الأمطار.
وصل إعصار ووتيب، وهو أوّل أعاصير الموسم في الصين، الجمعة إلى اليابسة في جزيرة هاينان قبل أن يتوجّه السبت إلى غوانغدونغ، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 128 كيلومتراً.

 

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المصدر: آ ف ب
الفيضانات
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