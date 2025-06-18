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الإعصار «إريك» يهدد جنوب المكسيك بالفيضانات

الإعصار «إريك» يهدد جنوب المكسيك بالفيضانات
18 يونيو 2025 20:29

 أفاد خبراء الأرصاد الجوية أن الإعصار إيريك يقترب، اليوم الأربعاء، من الساحل المكسيكي على المحيط الهادئ، وفق مسار من المتوقع أن يجلب أمطاراً غزيرة ورياحا عاتية وعواصف، مع احتمال حدوث انهيارات طينية في المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره ميامي، في تحذير، إن كمية الأمطار قد تصل إلى 20 بوصة (نحو 51 سنتيمتراً) في ولايتي أواكساكا وجيريرو، مع كميات أقل في ولايات تشياباس وميتشواكان وكوليما وخاليسكو.
وتهدد الأمطار بجلب فيضانات وانهيارات طينية سيما في المناطق شديدة الانحدار. وكان الإعصار من الفئة الأولى يقع، صباح اليوم الأربعاء، على بعد نحو 130 ميلا (205 كيلومترات) إلى جنوب جنوب - شرقي مدينة بويرتو أنخيل في المكسيك، وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة له 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا في الساعة).
وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كيلومترا في الساعة). وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأنه من المتوقع أن يتحول إريك إلى إعصار كبير أو قريبا منه فيما يقترب من الساحل المكسيكي غداً الخميس.
ويتم تعريف الإعصار الكبير على أنه إعصار من الفئة الثالثة أو أكثر وتبلغ سرعته ما بين 180 إلى 210 كيلومترات في الساعة.
من المتوقع أن يتحول الإعصار إيريك إلى إعصار كبير بحلول مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس.

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المصدر: د ب أ
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