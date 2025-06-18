ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بصدد درس هل تنضم الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران، لافتا إلى أن طهران تواصلت مع واشنطن للتفاوض من أجل وضع حد للنزاع.

في تصريحات أدلى بها في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قال ترامب "لقد نفد صبرنا" حيال إيران، وكرّر دعوة الجمهورية الإسلامية إلى "استسلام غير مشروط".

ولدى سؤاله عمّا إذا قرر توجيه ضربات أميركية إلى إيران، قال ترامب "قد أفعل ذلك وقد لا أفعل، لا أحد يعلم ما سأقوم به".

وتابع "يمكنني أن أقول لكم إن إيران تواجه مشاكل كثيرة وهم (الإيرانيون) يريدون التفاوض".

وقال إن طهران اقترحت إيفاد مسؤولين إلى البيت الأبيض للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني في مسعى لوضع حد للهجوم الجوي الذي تشنه إسرائيل منذ الجمعة على الجمهورية الإسلامية، لكنه وصف المقترح بأنه "متأخر جداً".

وتابع "قلت إنه فات الأوان للمباحثات ... هناك فرق هائل بين (أن يتم ذلك) اليوم وقبل أسبوع. أليس كذلك؟".

وتابع أن الإيرانيين "عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض"، واصفا الاقتراح بأنه "شجاع".

ولدى سؤاله عمّا إذا فات الأوان للتفاوض، أجاب بالنفي قائلا "لا شيء فات أوانه" على هذا الصعيد.