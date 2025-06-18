انقطاع شبه تام للإنترنت في إيران

أفادت منظمة معنية بمراقبة القيود على «الإنترنت»، بانقطاع خدمات «الإنترنت» بشكل شبه تام، تقريباً، في إيران وسط تبادل الهجمات مع إسرائيل.

وبحسب منظمة نيتبلوكس، اليوم الأربعاء، أكدت البيانات في الوقت الفعلي «تعتيماً كاملاً تقريباً للإنترنت على المستوى الوطني».

وكانت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أعلنت أن استخدام «جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة» محظور على الموظفين المدنيين.

كما حث التلفزيون الحكومي الإيراني بعد ظهر أمس الثلاثاء الإيرانيين على إزالة تطبيق «واتساب» من هواتفهم الذكية.