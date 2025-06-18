الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
18 يونيو 2025 23:54

عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل.
وجدد غوتيريش في بيان أصدره اليوم «الأربعاء» دعوته إلى الوقف الفوري للتصعيد الجاري بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وناشد الجميع بشدة «العمل على تجنب أي تدويل إضافي للصراع» وقال «إن أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها عواقب وخيمة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على المنطقة بأسرها، وعلى السلام والأمن الدوليين عمومًا».
وأعرب عن أسفه للخسائر المأساوية وغير المبررة في الأرواح والإصابات بين المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية.
وشدد على أن «الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وقضايا الأمن الإقليمي».
وقال إن ميثاق الأمم المتحدة يبقى إطارنا المشترك لإنقاذ الناس من ويلات الحرب وحث جميع الدول الأعضاء على الامتثال الكامل للميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

أخبار ذات صلة
فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
تعرض موقع خنداب الإيراني للقصف
المصدر: وام
إيران
إسرائيل
الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©