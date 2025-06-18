عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية  إثر ثوران بركاني في إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)



ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي حيث نفث مقداراً هائلاً من الرماد والدخان مجدداً أمس، بعدما أدى إلى إخلاء القرى وإلغاء الرحلات الجوية بما في ذلك من وإلى جزيرة بالي. وأدت عدة ثورانات بركانية إلى انبعاث رماد بارتفاع نحو خمسة آلاف متر في السماء خلال اليومين الماضيين.

وأدى ثوران الجبل أمس الأول، إلى انبعاث سحب رمادية كثيفة بارتفاع 10 آلاف متر، ورفع درجة الإنذار إلى أعلى مستوى، كما جرى توسيع منطقة الخطر التي يجب على الأشخاص مغادرتها إلى ثمانية كيلومترات من فوهة البركان. وألغيت العشرات من الرحلات الجوية أمس، بما في ذلك التي تربط بالي بالمدن في أستراليا وماليزيا والهند والصين، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بمطار أي جوستي نجوراه راي الدولي. ويمكن أن يشكل الرماد البركاني خطراً على محركات الطائرات.

ويعد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي الذي يبلغ ارتفاعه 1584 متراً فوق مستوى سطح البحر، أحد بركانين في مجموعة ليوتوبي، التي لها تاريخ من الثوران البركاني المتقطع. ولقي 109 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في ثوران البركان في نوفمبر من العام الماضي.