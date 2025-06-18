الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية  إثر ثوران بركاني في إندونيسيا

عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية  إثر ثوران بركاني في إندونيسيا
19 يونيو 2025 01:47

جاكرتا (وكالات)

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي حيث نفث مقداراً هائلاً من الرماد والدخان مجدداً أمس، بعدما أدى إلى إخلاء القرى وإلغاء الرحلات الجوية بما في ذلك من وإلى جزيرة بالي. وأدت عدة ثورانات بركانية إلى انبعاث رماد بارتفاع نحو خمسة آلاف متر في السماء خلال اليومين الماضيين. 
وأدى ثوران الجبل أمس الأول، إلى انبعاث سحب رمادية كثيفة بارتفاع 10 آلاف متر، ورفع درجة الإنذار إلى أعلى مستوى، كما جرى توسيع منطقة الخطر التي يجب على الأشخاص مغادرتها إلى ثمانية كيلومترات من فوهة البركان. وألغيت العشرات من الرحلات الجوية أمس، بما في ذلك التي تربط بالي بالمدن في أستراليا وماليزيا والهند والصين، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بمطار أي جوستي نجوراه راي الدولي. ويمكن أن يشكل الرماد البركاني خطراً على محركات الطائرات. 
ويعد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي الذي يبلغ ارتفاعه 1584 متراً فوق مستوى سطح البحر، أحد بركانين في مجموعة ليوتوبي، التي لها تاريخ من الثوران البركاني المتقطع. ولقي 109 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في ثوران البركان في نوفمبر من العام الماضي.

أخبار ذات صلة
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان
ثوران بركان
بركان
إندونيسيا
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©