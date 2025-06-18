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غباش: الإمارات رائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي

غباش: الإمارات رائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي
19 يونيو 2025 01:47

أبوظبي (وام)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، والذي يأتي تحت عنوان «تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبل مشرق»، وتستضيفه العاصمة الإيطالية «روما» خلال الفترة من 19 - 21 يونيو 2025 بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي 
وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ويشارك معالي صقر غباش في الجلسات والحلقات النقاشية للمؤتمر وسيلقي كلمة يؤكد خلالها حرص المجلس الوطني الاتحادي على إبراز جهود دولة الامارات الرائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي بين جميع المعتقدات والثقافات من منطلق رؤية الامارات القائمة على ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، بالإضافة الي تسليط الضوء على دور المجلس الوطني الاتحادي كمنصة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية الهادفة الي بناء جسور التفاهم بين الشعوب والثقافات.
ويتضمن المؤتمر عقد جلسة رفيعة المستوى حول التصدي للكراهية الدينية القائمة على أساس الدين والمعتقد، إلى جانب مناقشة عامة تحت عنوان «البرلمانيون في حوار مع الدين والمعتقد» وسيتم خلال الجلسة والمناقشة العامة تحديد التحديات القائمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والعمل على تقديم توصيات لتحسين التعاون بين البرلمانات وممثلي الأديان والمعتقدات لمواجهة القضايا المشتركة.
كما سيشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في جلستي العمل، والمتعلقتين بتعزيز التعايش والسلام ودور القيادة المسؤولة، والدروس المستفادة من إعلان مراكش والذي يتضمن تعزيز حقوق الأقليات الدينية، كما تشمل المشاركة تقديم مقترحات ومداخلات ضمن حلقات النقاش التي ستتناول موضوعات مهمة حول تعزيز المجتمعات الشاملة وضمان حرية الدين أو المعتقد، وتعزيز القيادة الأخلاقية على جميع المستويات والاستثمار في التعليم من أجل السلام، والحوار بين الأديان من أجل إدماج النساء في الحياة العامة وتعزيز التضامن مع الأشخاص في أوضاع هشة.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم ما تحقق منذ النسخة الأولى للمؤتمر الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، واستعراض أبرز الممارسات والتحديات التي تواجه تعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات، واستكشاف سبل التعاون بين البرلمانات وممثلي الديانات والمعتقدات، بما يدعم المجتمعات السلمية والمتسامحة.

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