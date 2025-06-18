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فقدان 60 مهاجراً بعد غرق قاربين قبالة ليبيا

مهاجرون على متن قارب قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
19 يونيو 2025 01:47

طرابلس (وكالات)

لقي ما لا يقل عن 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ساحل ليبيا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وفي 12 يونيو، وبحسب إفادة ناجين، فقد 21 شخصاً بالقرب من ميناء الشعاب غرب ليبيا، وتم العثور على خمسة ناجين فقط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ووقعت المأساة الثانية في 13 يونيو بالقرب من طبرق في أقصى شرق ليبيا. وقالت المنظمة «وفقا للناجي الوحيد الذي أنقذه الصيادون، فقد 39 شخصاً في البحر». وفي الأيام التالية، تم العثور على ثلاث جثث على الشاطئ.
ويتكرر غرق قوارب المهاجرين قبالة ساحل ليبيا، حيث يتم نقلهم عبر المهربين على متن قوارب متهالكة وبحمولة تفوق قدرتها الاستيعابية.

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