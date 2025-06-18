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ليبيا.. التزام أممي بتعزيز الحوار ودعم المصالحة

تصاعد الدخان عقب اشتباكات في طرابلس (أرشيفية)
19 يونيو 2025 01:47

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، التزامها بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز الحوار ودعم المصالحة داعية إلى العمل على النهوض بليبيا على أسس الوحدة والعدالة والسلام الدائم. وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، من أن خطاب الكراهية يقوض السلام، ويعمق الانقسامات وأسهم في مرات عديدة عبر التاريخ في إشعال النزاعات في ظل الاستقطاب السياسي والوضع الأمني الهش في ليبيا. 
وذكرت أن «خطاب الكراهية، خاصة عندما يمارس على أسس جهوية أو قبلية أو عرقية، يعد تهديداً حقيقياً لجهود توحيد البلاد وتحقيق الاستقرار»، مضيفة أن مكافحة خطاب الكراهية تتطلب التزاماً على جميع المستويات من قبل مؤسسات الدولة والوجهات الاجتماعية والعاملين في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمجتمع المدني والمواطنين كافة، داعية إلى أن يستبدل بالخطاب التحريضي خطاب يقوم على الشمول والاحترام، والتطلع إلى المستقبل. 
كما دعت إلى الالتزام المشترك، والوقوف في وجه الكراهية، وتعزيز الاحترام عند كل اختلاف والعمل على النهوض بليبيا على أسس الوحدة والعدالة والسلام الدائم. 

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