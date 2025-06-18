تخفيف بعض قيود السلامة العامة في إسرائيل

تل أبيب (وكالات)



أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف إجراءات السلامة العامة، والتي شملت قيوداً منها إغلاق المدارس، في بعض المناطق ابتداء من الساعة السادسة مساء أمس، بالتوقيت المحلي.

وسيتم تغيير حالة النشاط في أجزاء من هضبة الجولان والضفة الغربية، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الإسرائيلية قرب غزة وفي إيلات جنوب إسرائيل، من «نشاط أساسي» إلى «نشاط جزئي».

وسيجري تغيير الحالة في مناطق أخرى من «نشاط أساسي» إلى «نشاط محدود».

وفي السياق، تتعرض الضفة الغربية لتصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، حيث يغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.

وفرضت إسرائيل إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية، تزامناً مع تكثيف الجيش عملياته في المدن الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات ومصادرة مزيد من الأراضي.