«الطاقة الذرية»: إسرائيل استهدفت منشأتين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران

جنيف (الاتحاد)



أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن ضربات عسكرية إسرائيلية استهدفت منشأتين في إيران تصنعان قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي تُخصّب اليورانيوم، وحددت المنشأتين بأنهما ورشة «تيسا كرج» ومركز أبحاث طهران.

وأضافت الوكالة عبر منصة «إكس»: «في الموقع بطهران، جرى استهداف مبنى كان يستخدم لتصنيع واختبار دوارات أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وفي كرج، جرى تدمير مبنيين كانا يستخدمان لتصنيع مكونات مختلفة لأجهزة الطرد المركزي».

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، في بيان، إنه هاجم موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وعدة مواقع لإنتاج الأسلحة فجر أمس.

وجاء في البيان: «في إطار الجهود الشاملة لتعطيل برنامج إيران لتطوير الأسلحة النووية، استُهدفت منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران».

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إن «العالم بات على شفا كارثة» بسبب الضربات على البنية التحتية النووية الإيرانية.