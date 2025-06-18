انقطاع «الإنترنت» في إيران

طهران (وكالات)



قالت منظمة مراقبة «الإنترنت» (نت بلوكس)، أمس، إن تحليل البيانات يظهر انقطاعاً شبه كامل لخدمات «الإنترنت» على مستوى إيران.

وأشارت «نت بلوكس» إلى أن ذلك يأتي في أعقاب سلسلة من الاضطرابات الجزئية السابقة، وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل بعد أيام من الضربات الصاروخية والهجمات المتبادلة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية‭‭ ‬‬في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أمس، أن طهران ستفرض قيوداً مؤقتة على الوصول إلى خدمات «الإنترنت»، وذلك في ظل استمرار تبادل الهجمات مع إسرائيل.

وأوضح البيان أن «الخطوة تهدف إلى منع العدو من تهديد أرواح السكان وممتلكاتهم».

وفي سياق آخر، انتشرت مقاطع مصورة تظهر مغادرة آلاف الإيرانيين العاصمة طهران.

وفي ظل تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، شهدت العاصمة الإيرانية مشاهد غير مسبوقة، تمثلت في تدفق كثيف للمدنيين الهاربين من المدينة، بالتزامن مع تلويح إسرائيل بضربات جديدة.