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«التعاون الخليجي»: الأولوية للحل السلمي

«التعاون الخليجي»: الأولوية للحل السلمي
19 يونيو 2025 01:47

جنيف (الاتحاد)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن إدانتها للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، السفير ناصر الهين، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمس، في بدء أعمال الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد السفير الهين، أن «الهجمات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية»، مجدداً إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني ، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات، وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفهما من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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