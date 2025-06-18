واشنطن تشكل فريق عمل لتنسيق دعم رعاياها في المنطقة

واشنطن (الاتحاد)



أعلنت الولايات المتحدة تشكيل فريق عمل خاص بالشرق الأوسط تتمثل مهمته في تنسيق الدعم المقدم للأميركيين المتواجدين هناك وذلك في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين في مقر الوزارة بواشنطن: «أنشأت وزارة الخارجية فريق عمل الشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم للأميركيين وبعثاتنا الدبلوماسية وموظفينا والمشاركة الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الفريق يعمل على مدار الساعة».

وأوضحت بروس أنه «لإبقاء الأميركيين على اطلاع أصدرنا أكثر من 30 تنبيهاً أمنياً للمتواجدين في دول المنطقة وحدثنا تحذيرات السفر إلى العراق وإسرائيل»، مشددةً على ضرورة عدم سفر الأميركيين إلى إسرائيل أو العراق وعدم السفر إلى إيران تحت أي ظرف من الظروف.

وأضافت «نواصل رصد الوضع الميداني المعقد والمتسارع وتقييم احتياجات الأميركيين وتلبيتها وذلك في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تغيير النظام في إيران أم أنها تسعى فقط إلى تفكيك برنامج التخصيب النووي الإيراني، قالت بروس «هذا الأمر متروك للرئيس واعتقد أن هذه الديناميكية واضحة تماماً».

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إجلاء عائلات موظفي سفارتها في تل أبيب وقنصليتها في القدس مؤقتاً كإجراء احترازي.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: «عقب الضربات الإسرائيلية لأهداف في إيران، شنت الأخيرة جولات متعددة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل».

وأضافت: «في 13 يونيو، أعلنت حالة طوارئ وطنية في إسرائيل، ولا يزال المجال الجوي الإسرائيلي مغلقاً، وكذلك مطار بن غوريون قرب تل أبيب».

وتابعت: «الوضع يتطور بوتيرة متسارعة ويشكل مخاطر كبيرة، ومن المحتمل أن يتدهور أكثر بسرعة ومن دون سابق إنذار، وقد أدى ذلك إلى تعطيل الرحلات الجوية من البلاد، وقد يشمل الطرق البرية». كما أعادت تشيكيا وسلوفاكيا 181 شخصاً من إسرائيل في رحلات حكومية، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.

وحطّت طائرة تشيكية تقل 66 شخصاً في براغ، فيما أجلت طائرة سلوفاكية 73 شخصاً من عمّان إلى براتيسلافا.