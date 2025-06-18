تواصل الجهود العربية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تواصلت الجهود العربية والدولية للتهدئة وخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تأكيدات على أهمية منع انزلاق المنطقة إلى الفوضى، وضرورة استئناف المفاوضات النووية.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن الأولوية في الوقت الحالي هي وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، وشدد على أن الحرب «لن تحقق الأمن والسلام لأي طرف».

وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول​​​​​​​ في برلين، أن الأولوية هي وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، موضحاً أن الحرب لن تحقق الأمن أو السلام لأي طرف.

وأضاف: «الحرب بين إسرائيل وإيران ستؤدي إلى مزيد من الصراع في المنطقة، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على العالم بأسره».

وأعاد الصفدي تأكيد موقف بلاده الرافض للهجمات الإسرائيلية على إيران، معتبراً إياها «خرقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية».

كما أكد أهمية المفاوضات التي كانت تجرى بين طهران وواشنطن للتوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني.

ودعا الصفدي إلى العودة لطاولة الحوار لمعالجة هذا الملف وغيره من القضايا التي تسهم في تأجيج التوتر والصراعات في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: إن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تحمل في طياتها خطر إشعال فتيل نزاع في المنطقة، وتهدد بجر دول أخرى إليه.

وفي السياق، أكدت مصر والعراق والسعودية والبحرين، أمس، أهمية بذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى وضرورة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه العراقي فؤاد حسين الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وأوضح البيان أن الاتصالات شهدت بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد وإيقاف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.

بدوره، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأشار حسين إلى أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الحالية بروح جماعية ومسؤولة.

وفي السياق، أعرب وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، أمس، عن بالغ قلقهم إزاء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اتصال هاتفي جمع المسؤولين الأوروبيين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة في ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل.