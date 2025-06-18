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الاتحاد الأوروبي: ممارسات إسرائيل «إبادة جماعية»

كايا كالاس خلال جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (وكالات)
19 يونيو 2025 01:48

بروكسل (الاتحاد)

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن هدف إسرائيل هو الاستيلاء على قطاع غزة بالكامل، مشددة على ضرورة زيادة الضغط على تل أبيب. جاء ذلك في جلسة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس، حملت عنوان «وقف الإبادة الجماعية في غزة: حان وقت العقوبات الأوروبية» وُصفت فيها لأول مرة ممارسات إسرائيل في غزة بأنها «إبادة جماعية».
وأشارت كالاس إلى أن ممارسات إسرائيل «تجاوزت مجرد الدفاع عن النفس»، مؤكدة أن حصار الغذاء والدواء المفروض على الفلسطينيين في غزة «لم يصن إسرائيل»، بل قوّض «عقوداً من المبادئ الإنسانية».
وذكرت كالاس أن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة، ودمرت البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى «خسائر فادحة في الأرواح»، وتابعت قائلة «أعلنت إسرائيل أن هدفها هو السيطرة على قطاع غزة بأسره، إن تغيير أو تقليص أو ضم الأراضي يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي».
وأردفت: «إذا ما تم تهجير جميع أو جزء من السكان المدنيين في غزة بشكل دائم من منازلهم، فسيشكل ذلك أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي». وأضافت كالاس: «يجب زيادة الضغط على إسرائيل، سأفعل ذلك بنفسي، كما فعلت مرات عديدة من قبل».

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