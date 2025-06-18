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140 قتيلاً خلال 24 ساعة بالقطاع

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (أرشيفية)
19 يونيو 2025 01:47

القاهرة (وكالات) 

أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، أن ما لا يقل عن 140 شخصاً قتلوا في أنحاء قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة. 
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ما لا يقل عن 40 ممن قتلوا، لقوا حتفهم نتيجة إطلاق نار وضربات جوية إسرائيلية أمس. وشملت وقائع القتل هذه أحدث موجة قتل شبه يومي للفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة منذ 3 أسابيع بعد أن رفعت إسرائيل جزئياً الحصار الشامل عن القطاع.
وقال مسعفون إن ضربات جوية منفصلة على منازل في مخيم المغازي في وسط القطاع وحي الزيتون في شماله أودت بحياة 21 شخصاً على الأقل وسقط أيضاً خمسة قتلى آخرين في قصف جوي على مخيم في خان يونس جنوب القطاع.
وأضاف المسعفون أن 14 آخرين قتلوا بنيران إسرائيلية أطلقت على حشود من النازحين ينتظرون شاحنات المساعدات التي جاءت بها الأمم المتحدة على محور صلاح الدين وسط القطاع.
وأمس الأول، قالت وزارة الصحة إن 397 فلسطينياً من بين من حاولوا الوصول للمساعدات الغذائية قتلوا وأصيب ثلاثة آلاف منذ بدء توزيع تلك المساعدات في أواخر الشهر الماضي.

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