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«الأونروا»: 45% من المستلزمات الصحية الأساسية نفدت تماماً

رجل يحمل كيس دقيق على ظهره في شارع الرشيد غرب جباليا (أ ف ب)
19 يونيو 2025 01:47

عبدالله أبوضيف (رفح، القاهرة)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن النظام الصحي في قطاع غزة يمر بـ«وضع حرج»، مع اقتراب نفاد مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم، في ظل استهداف ممنهج لمستشفيات القطاع أخرج معظمها عن الخدمة.
وقالت «الأونروا» في بيان رسمي، أمس، إن الوضع الصحي في غزة بات حرجاً للغاية، مؤكدة أن 45% من المستلزمات الطبية الأساسية قد نفدت تماماً، وأن ما يقارب 25% من الإمدادات المتبقية مرشحة للنفاد خلال الأسابيع الستة المقبلة.
وأضافت أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد، والاحتياجات الصحية في القطاع ملحّة وتتزايد يوماً بعد يوم.
في السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من أن استمرار منع الجيش الإسرائيلي وصول إمدادات الوقود المستشفيات يهدد بتوقف عملها خلال 3 أيام. 
وقالت الوزارة في بيان: إن «الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول لأماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء، عمليات عسكرية»، مضيفة: «إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، حيث تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة».
وأوضحت الوزارة أن الكميات المتوافرة من الوقود داخل المستشفيات لا تكفي سوى 3 أيام فقط. ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 16 مستشفى تعمل جزئياً، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة. كما تعمل في القطاع 8 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة على وقع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن غزة تشهد انهياراً شبه تام في خدمات الرعاية الصحية، مع استمرار منع الجيش الإسرائيلي وصول إمدادات الوقود للمستشفيات، إضافة إلى تفاقم أزمة المياه بسبب تدمير البنية التحتية.
وأضاف أن قرارات الإخلاء القسري، طالت أكثر من 80% من مساحة القطاع، وسط استهداف النازحين وخيامهم، موضحاً أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في وقف العدوان، وفتح المعابر، وتأمين الغذاء والماء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء لأكثر من مليوني شخص. وطالب الشوا المنظمات الأممية والدولية بالعمل على فتح المخابز في غزة، في ظل عدم وجود منظومة غذاء للأطفال منذ أشهر عدة، واعتماد السكان على منافذ للطعام غير صحية وغير مطابقة لمعايير السلامة.
وأشار الشوا إلى أن حجم المساعدات التي وصلت إلى غزة لا يُلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، وسط التدهور الإنساني غير المسبوق الذي يشهده القطاع، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الأطفال بمخاطر المجاعة.

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