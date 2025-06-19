الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات .. ومحادثات في جنيف لاحتواء التوتر

إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات .. ومحادثات في جنيف لاحتواء التوتر
19 يونيو 2025 07:33

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذه سلسلة ضربات جوية استهدفت طهران ومناطق أخرى في إيران، وذلك في اليوم السابع من التصعيد العسكري بين الجانبين.

وأفادت تقارير بأن إسرائيل طلبت من سكان قريتين إيرانيتين الإخلاء قبل استهداف ما وصفته بـ"منشآت عسكرية"، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيّرة فوق ضواحي العاصمة.

وكانت إيران قد أطلقت ليل الأربعاء / الخميس موجة جديدة من صواريخها الباليستية بعيدة المدى، مؤكدة أن هذه الضربات تأتي رداً على الهجمات الإسرائيلية، وفي إطار الدفاع عن النفس، من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي على التزام بلاده بالدبلوماسية، مؤكدا أن ردها يقتصر على الدفاع المشروع.

أخبار ذات صلة
إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات وأميركا وبريطانيا تتحدثان عن فرصة للسلام
تحذيرات من كارثة في غزة تهدد حياة الرضع

وفي إطار المساعي الدولية، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دوائر دبلوماسية أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي يعتزمون عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني في جنيف غدا الجمعة، في محاولة لاحتواء التوترات.

 

إلى ذلك، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مدراء وممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إيران لم تطلب دعما عسكريا من موسكو، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين البلدين.

وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات متعددة للتعامل مع الأزمة.

المصدر: وام
إيران
إسرائيل
جنيف
آخر الأخبار
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
الرياضة
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
اليوم 09:16
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
الرياضة
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
اليوم 09:13
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
الرياضة
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
اليوم 09:09
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
الرياضة
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©