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الكونغو الديموقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام أولي

أرشيفية
19 يونيو 2025 07:53

وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، في العاصمة الأميركية "واشنطن"، على اتفاق سلام تاريخي أولي، يمهد لطي صفحة الصراع الطويل في منطقة البحيرات الكبرى، وذلك بحضور ومباركة من الخارجية الأميركية.

ويتوج هذا الاتفاق، الذي وقعته الفرق الفنية للبلدين يوم الثلاثاء، مساراً دبلوماسياً يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى.

ومن المقرر أن يتم التوقيع الوزاري الرسمي والنهائي على الاتفاق في 27 يونيو الجاري، ليفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي.

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وجاء هذا التطور كثمرة لمساع دولية بدأت بإعلان مبادئ في 25 أبريل الماضي، ولقيادة دبلوماسية سهلتها الولايات المتحدة ودولة قطر، حيث أعرب البلدان عن تقديرهما لهذه الجهود، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية.

ومن المتوقع أن يُسهم الاتفاق في تنمية المناطق الحدودية وتحقيق منافع اقتصادية متبادلة.

 

المصدر: وكالات
رواندا
الكونغو الديمقراطية
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