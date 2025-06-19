إسرائيل تشنّ ضربات جديدة على إيران

شنّت إسرائيل هجمات على إيران لليلة السابعة على التوالي الخميس.وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. وذكر التقرير أنه "لا يوجد أي خطر إشعاعي على الإطلاق"، وأن المنشأة قد تم إخلاؤها بالفعل قبل الهجوم. وكانت إسرائيل حذرت في وقت مبكر من صباح الخميس بأنها ستستهدف المنشأة، ودعت إلى إخلاء المنطقة.

كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الخميس بأن منطقة قريبة من محطة خنداب للأبحاث للماء الثقيل، تعرضت لقصف إسرائيلي.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين أنه جرى إخلاء المنشأة قبل الهجوم، وأنه لا يوجد أي خطر إشعاعي.