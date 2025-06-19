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العاصفة "إريك" تتحول إلى إعصار "خطر" من الفئة الرابعة

علم أحمر يحذر مرتادي الشواطئ في المكسيك، في بويرتو إسكونديد
19 يونيو 2025 11:22

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة "إريك" تحولت إلى إعصار "بالغ الخطورة" من الفئة الرابعة قرب الساحل الجنوبي للمكسيك على المحيط الهادئ. وقال المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، صباح اليوم الخميس، إن العاصفة الرئيسية كانت على بعد نحو 70 ميلا (110 كيلومترات) غرب-جنوب غرب مدينة بويرتو أنخيل في المكسيك، ونحو 90 ميلا (145 كيلومترا) جنوب شرق بونتا مالدونادو في المكسيك. وبلغت سرعة الرياح القصوى المستمرة للإعصار 145 ميلا (230 كيلومترا) في الساعة، وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال (15 كيلومترا) في الساعة.

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