إصابة مستشفى جنوب إسرائيل بصواريخ إيرانية

أصابت دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية الخميس مستشفى في جنوب إسرائيل ومدينتين قرب تل أبيب ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 47 شخصاً، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إيران بدفع «ثمن باهظ».

وأوضح متحدث باسم المستشفى أن «أضراراً لحقت بالمستشفى... نحن نقوم حالياً بتقييم الأضرار، بما في ذلك الإصابات. نطلب من الجمهور عدم التوجه إلى المستشفى في الوقت الحالي».

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس تصاعد الدخان من مجمع المستشفى المعروف بأنه يستقبل الجنود الجرحى المصابين في الحرب في قطاع غزة.

وفي مدينتي رمات غان وحولون وسط إسرئيل، قرب تل أبيب الساحلية، تضررت مبان أيضاً. وهي ليست المرة الأولى التي تستهدفان فيها بالصواريخ الإيرانية منذ اندلاع الحرب الجمعة.

وأعلن جهاز الإسعاف الإٍسرائيلي أن 47 شخصاً أصيبوا بجروح في الهجوم الأخير، فيما أصيب 18 أيضاً «خلال نزولهم إلى الملاجئ».

وأوضح ناطق باسم جهاز نجمة داود الحمراء في بيان أن ثلاثة من الجرحى إصابتهم خطرة واثنين متوسطة، أما الباقون فجروحهم طفيفة من الشظايا، أو بسبب صدمة الانفجار.