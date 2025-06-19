تعرض موقع خنداب الإيراني للقصف

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لديها معلومات تفيد بتعرض مفاعل خنداب الإيراني للأبحاث للقصف لكن دون رصد أي آثار إشعاعية، وذلك في تحديث بشأن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوكالة في منشور على إكس "لدى الوكالة معلومات تفيد بتعرض مفاعل خندب (أراك سابقا) البحثي الذي كان قيد الإنشاء للقصف".

وأضافت أن مفاعل خنداب لم يكن جاهزا للتشغيل ولم يكن يحتوي على أي مواد نووية وبالتالي فلا آثار إشعاعية.

وقالت "في الوقت الراهن، ليس لدى الوكالة أي معلومات تشير إلى أن محطة خنداب للماء الثقيل تعرضت للقصف".