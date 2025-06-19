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الإعصار "إريك" يشتد قوة قبل وصوله إلى المكسيك

الإعصار "إريك" يشتد قوة قبل وصوله إلى المكسيك
19 يونيو 2025 17:03

 اشتدّت قوّة الإعصار "إريك" في المحيط الهادئ ليبلغ الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات قبل أن يصل إلى المكسيك، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي الذي وصفه بأنه "خطير جدّا".يتقدّم "إريك" نحو سواحل جنوب غرب المكسيك مصحوباً برياح قد تصل سرعتها إلى 230 كيلومتراً في الساعة، بحسب مركز الأعاصير في ميامي (ان اتش سي). وقبيل منتصف الليل (6,00 بتوقيت غرينيتش)، كان على بعد 110 كيلومترات من سواحل ولاية أواكساكا.
ومن المرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في المنطقة الواقعة بين ولايتي أواكساكا وغيريرو إلى الشمال.
وحذّر مركز "ان اتش سي" من "رياح مدمّرة" قد تتسبّب في "فيضانات مباغتة تؤدّي إلى سقوط ضحايا في بعض الأجزاء من جنوب المكسيك".
وفي فيديو على "إكس"، أوصت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم مواطنيها بالاحتماء في منازلهم و"البقاء مع عائلاتهم".
ووجهت السلطات رسائل احترازية إلى المتواجدين في المنتجعات الساحلية في بويرتو إسكونديدو وخصوصا أكابولكو حيث كانت أضرار الإعصار "أوتيس" من الدرجة الخامسة في أكتوبر 2023 جدّ وخيمة.

 

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