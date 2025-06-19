ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا

قال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الخميس، إن جبل إتنا البركاني الواقع في جزيرة صقلية، ثار مجدداً.

وأضاف المعهد أن الثوران الاسترومبولي الذي يحدث خلاله خروج الحمم والرماد من البركان أنتج سحباً رمادية على ارتفاع نحو ستة آلاف متر.

وكان المعهد قد سجل زيادة في الهزات البركانية مساء أمس الأربعاء، قبل الثوران.

وقال إن السحب الثقيلة حجبت الرؤية صباح اليوم الخميس.

وبحسب تنبؤات المعهد، من المتوقع أن تتحرك السحب الرمادية ناحية الشمال الشرقي باتجاه مدينتي ناورمينا وميسينا.

ويثور جبل إتنا وهو أكبر بركان نشط في أوروبا، بانتظام ويجذب الكثير من المشاهدين.

وآخر مرة ثار فيها البركان كان في مطلع حزيران، وأطلق حمماً ورماداً إلى جانب حمم بركانية وهي مزيج من الغازات والصخور والتراب الرمادي في منطقة فالي ديل ليون النائية.