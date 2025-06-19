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صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد صواريخ إيرانية

إثار قصف استهدف إسرائيل
19 يونيو 2025 18:17

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس إثر رصد صواريخ أطلقت من إيران في اليوم السابع من التصعيد بين الجانبين. 
وقال الجيش في بيان "في هذه الأثناء يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالتصدي للصواريخ (...) للقضاء على التهديد". 
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات لكافة المستشفيات بإجلاء المرضى "والاستعداد لإجلاء النساء بعد 12 ساعة من الولادة".
وطلبت الوزارة إجلاء المرضى إلى أن يتم خفض الأعداد إلى أدنى حد ممكن، وصدرت التعليمات للمستشفيات بإعلان توجيهات حول كيفية التعامل مع المواد الخطيرة.
يأتى ذلك فى أعقاب هجوم صاروخي تسبب فى إلحاق أضرار بالغة بالمستشفى الوحيد من المستوى الأول بمركز سوروكا الطبي.

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