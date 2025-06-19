تركيا تعزز الأمن على حدودها مع إيران

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن تركيا عززت الأمن على حدودها مع إيران مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، (الناتو) مع إيران حدودا طولها 560 كيلومترا.

وعرضت أنقره المساعدة في ترتيب استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه "تم اتخاذ احتياطات أمنية مكثفة عبر تدابير إضافية على جميع حدودنا بما في ذلك مع إيران".

وأضاف المصدر أنه لا توجد مؤشرات على "موجة هجرة جماعية نحو تركيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن تركيا سترفع دفاعاتها إلى مستوى بحيث "لا يفكر أحد" في مهاجمتها.

ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على بناء دفاعاتها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى.