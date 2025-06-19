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روسيا وأوكرانيا تنجزان عملية تبادل جديدة للأسرى

جنود أوكرانيون بعد إطلاق سراحهم
19 يونيو 2025 20:09

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، أنهما استكملتا عملية تبادل جديدة للجنود الأسرى، كجزء من اتفاق أبرم في وقت سابق من يونيو خلال محادثات في إسطنبول.
خلال المحادثات، اتفق البلدان على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير من كل جانب، جميعهم جرحى أو مرضى أو تقل أعمارهم عن 25 عاما.
لكن لم يعلن أي من الجانبين عدد الجنود المشمولين بعملية التبادل اليوم الخميس.

  • جنود روس بعد إطلاق سراحهم
    جنود روس بعد إطلاق سراحهم
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل قائلة "تمت إعادة مجموعة من الجنود الروس إلى وطنهم".
ونشرت الوزارة صورا لجنود يحملون الأعلام الروسية وهم يهتفون ويلوحون.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي "رجالنا يعودون إلى وطنهم من الأسر الروسي".

  • روجنود أوكرانيون بعد إطلاق سراحهم
    جنود أوكرانيون بعد إطلاق سراحهم

ونشر زيلينسكي صورا مماثلة للجنود الأوكرانيين المحررين، وهم يبكون ويبتسمون ويتصلون بأحبائهم بعد تبادلهم.
وأشارت الوكالة الحكومية الأوكرانية، التي تشرف على عمليات التبادل، إلى أن الجولة شملت جنودا "مصابين ومرضى حالتهم خطيرة".
ولفتت أوكرانيا إلى أن معظم الجنود أسروا في الأشهر الأولى من الأزمة عام 2022.
توصّلت موسكو وكييف في إسطنبول أيضا إلى اتفاق لإعادة رفات أكثر من ستة آلاف من الجنود الأوكرانيين، وقد نُفّذت مراحل عدة من الاتفاق في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
روسيا
تبادل أسرى
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