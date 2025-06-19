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إيران: الدفاعات الجوية "تواجه أهدافا" فوق طهران

آثار قصف استهدف طهران
19 يونيو 2025 21:50

أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن أنظمة الدفاع الجوية فُعّلت، اليوم الخميس، من أجل مواجهة "أهداف معادية" فوق العاصمة طهران، في اليوم السابع من تبادل الضربات بين إسرائيل وايران.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "دفاعات إيران الجوية تواجه أهدافا معادية في شمال طهران" من دون تفاصيل إضافية، فيما أوردت وكالة "مهر" المعلومات نفسها.
كانت إسرائيل أعلنت أنها  قصفت أهدافا نووية في إيران بينها مفاعل "خنداب" النووي في مدينة أراك خلال الليل.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مواقع إطلاق صواريخ في غرب إيران بعد رصد محاولات لإعادة تأهيلها.

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المصدر: وكالات
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