الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحدد مهلة لاتخاذ قرار بشأن إيران

الدخان يتصاعد إثر قصف على طهران
19 يونيو 2025 22:40

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين، مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل.
وتلت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بيانا لترامب أشار فيه إلى "تكهنات كثيرة" عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستشارك مباشرة" في الضربات على إيران.
وأضاف ترامب "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدما أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".
ولم تدل المتحدثة بتفاصيل توضح الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي إلى الاعتقاد بإمكان إجراء مفاوضات مع طهران.
وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أن إيران طلبت إرسال مسؤولين إلى البيت الأبيض للتفاوض على اتفاق حول برنامجها النووي ولإنهاء التصعيد مع إسرائيل. لكن طهران نفت ذلك.
ولدى سؤالها عن تقارير أفادت بأن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قالت ليفيت إن "التواصل مستمر" بين الولايات المتحدة وإيران.
لكنها تداركت أنها "لا تتوقع" أن يتوجه ويتكوف إلى جنيف لمحادثات مع إيران.
وعقد ترامب، اليوم الخميس، اجتماعا هو الثالث خلال ثلاثة أيام مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى التصعيد الحالي.

أخبار ذات صلة
إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات وأميركا وبريطانيا تتحدثان عن فرصة للسلام
تحذيرات من كارثة في غزة تهدد حياة الرضع
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
إيران
إسرائيل
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 09:17
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
الرياضة
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
اليوم 09:16
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
الرياضة
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
اليوم 09:13
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
الرياضة
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
اليوم 09:09
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©