ترامب يحدد مهلة لاتخاذ قرار بشأن إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين، مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وتلت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بيانا لترامب أشار فيه إلى "تكهنات كثيرة" عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستشارك مباشرة" في الضربات على إيران.

وأضاف ترامب "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدما أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".

ولم تدل المتحدثة بتفاصيل توضح الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي إلى الاعتقاد بإمكان إجراء مفاوضات مع طهران.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أن إيران طلبت إرسال مسؤولين إلى البيت الأبيض للتفاوض على اتفاق حول برنامجها النووي ولإنهاء التصعيد مع إسرائيل. لكن طهران نفت ذلك.

ولدى سؤالها عن تقارير أفادت بأن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قالت ليفيت إن "التواصل مستمر" بين الولايات المتحدة وإيران.

لكنها تداركت أنها "لا تتوقع" أن يتوجه ويتكوف إلى جنيف لمحادثات مع إيران.

وعقد ترامب، اليوم الخميس، اجتماعا هو الثالث خلال ثلاثة أيام مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى التصعيد الحالي.