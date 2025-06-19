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جنوب أفريقيا تعلن حالة الكوارث الوطنية جراء الفيضانات

من آثار الفيضانات في جنوب أفريقيا
20 يونيو 2025 01:05

جوهانسبرج (وكالات)

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أعلنت جنوب أفريقيا حالة الكوارث الوطنية أمس، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في منطقة «كيب الشرقية» إلى 92 شخصاً.
وأعلنت حكومة كيب الشرقية الحداد على ضحايا فيضانات الأسبوع الماضي، وأقامت مراسم تأبين لهم في ماتاتا.
وقال عضو المجلس التنفيذي، زوليلي ويليامز، في مراسم التأبين العامة، إن سكان الإقليم الساحلي تغيرت أحوالهم منذ وقعت الكارثة، والكثير منهم يواجهون الآن مهمة إعادة الإعمار الصعبة.
وأضاف ويليامز: «منذ 9 يونيو، تضرر هذا الإقليم بكوارث غير مسبوقة وكارثية ولا يمكن تصورها، حيث توفي نحو 92 شخصاً في الإقليم بأكمله».

جنوب أفريقيا
الفيضانات
مياه الفيضانات
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