تحذير أممي من ظهور بؤر مجاعة في اليمن خلال أشهر

عدن (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة أمس، من ظهور بؤر مجاعة في اليمن في غضون الأشهر المقبلة في وقت يعاني فيه الملايين من الجوع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» على منصة «إكس»: «لا يزال انعدام الأمن الغذائي في اليمن عند مستويات مقلقة».

وأضاف المكتب الأممي أن «الملايين يعانون من جوع حاد، وقد تظهر بؤر مجاعة في الأشهر المقبلة». وشدد المكتب الأممي قائلاً: «علينا التحرك الآن لإنقاذ الأرواح».

وفي مايو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، لم يتم تمويلها إلا بأقل من 10 % لأول مرة منذ بدء الأزمة، داعية إلى إنقاذ البلاد من كارثة إنسانية.