«أوتشا»: سكان غزة يخاطرون بحياتهم للعثور على شيء يأكلونه

غزة (الاتحاد)

قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أولغا تشيريفكو، إن مدينة غزة على بعد ساعات من تدهور كارثي وإغلاق المزيد من المرافق، إذا لم يتم تأمين الوقود على الفور.

وقالت تشيريفكو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة أمس، إن «نقص الوقود لا يزال حرجاً للغاية ويؤثر على المرافق المنقذة للحياة، بما في ذلك المعدات في المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي».

وقالت إن مضخات المياه توقفت في أحد المواقع التي زارتها بسبب نفاد الوقود، مضيفة أنه «ما لم يتغير الوضع بحيث يُسمح بدخول المزيد من الوقود إلى القطاع وللمنظمات الإنسانية باستعادة الوقود من مخازنها، فإن المزيد من المرافق ستغلق حتماً».

وقالت المتحدثة باسم مكتب «أوتشا» إن الناس في غزة يخاطرون بحياتهم باستمرار، في محاولة للعثور على شيء يأكلونه أو يُتركون مع خيار الموت جوعاً، حيث لا تزال المساعدات التي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى القطاع محدودة للغاية.