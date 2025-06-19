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تحذيرات من كارثة في غزة تهدد حياة الرضع

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جباليا (أ ف ب)
20 يونيو 2025 01:05

غزة (الاتحاد)

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حذر مستشفيان في قطاع غزة، أمس، من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضع، جراء نفاد حليب الأطفال، في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وقال مدير مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، جميل علي، في بيان: «نطلق نداء عاجلاً من قلب المعاناة في غزة، حيث يواجه الأطفال كارثة صحية حقيقية، بسبب الانقطاع التام لحليب الأطفال».
وأضاف أن «المستشفى لا يملك حالياً أي علبة حليب واحدة، رغم استقباله يومياً العديد من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وضعف الامتصاص»، واصفاً الوضع بـ«أزمة إنسانية حقيقية بحق الطفولة».
وناشد علي، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتوفير الحليب وإنقاذ حياة الأطفال في غزة.
في السياق ذاته، حذر مدير مبنى التحرير للأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، الطبيب أحمد الفرا، من خطر وشيك على حياة المواليد الجدد.
وقال: «خلال 48 ساعة، قد نبدأ بفقدان أرواح أطفال خدج ورضع بسبب نفاد الحليب المخصص لهم».
ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
إلى ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي 78 فلسطينياً، أمس، بينهم 22 كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية قرب مركز توزيع وسط قطاع غزة، حسب مصادر طبية.
وأفاد مصدر محلي بارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين من منتظري المساعدات فجر أمس.
وقالت مصادر طبية إن مستشفيي العودة وشهداء الأقصى، استقبلا 16 قتيلاً وعشرات المصابين، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل على منتظري مساعدات قرب مركز توزيع بمحيط محور نتساريم.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة بمحيط محور نتساريم، فتحت نيران رشاشاتها تجاه مئات الشبان الذين تجمعوا انتظاراً لفتح مركز المساعدات الأميركي أمس.
وأضافوا أن «مسيّرات للاحتلال ألقت عدداً من القنابل تجاهه الشبان، مما أوقع شهداء وجرحى».
وقالت مصادر طبية بمستشفيي الشفاء والمعمداني في مدينة غزة، إن المستشفيين استقبلا جثامين 14 قتيلاً جراء قصف منزل قرب المسجد العمري ببلدة جباليا شمالي القطاع.
وقال شهود عيان إن مركبات الإسعاف نقلت أعداداً كبيرة من الجرحى إثر قصف المنزل الملاصق له منازل أخرى، مما أدى لدمار واسع في المنطقة المكتظة بالسكان.
وأفادت مصادر طبية أمس، بوصول 19 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية نقطة شحن هواتف محمولة بجوار خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وتعاملت طواقم مستشفى القدس بتل الهوا غرب مدينة غزة، مع 5 قتلى ونحو 30 جريحاً جراء استهداف نقطة شحن وتوزيع إنترنت مقابل مقر الداخلية بجوار دوار الخور، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

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