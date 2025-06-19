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ألمانيا: السجن على 4 نازيين جدد لاعتدائهم على سياسيين

مطرقة قاض
19 يونيو 2025 23:25

أصدرت محكمة في ألمانيا، أحكاما بالسجن بحق أربعة من المشتبه بانتمائهم إلى التيار النازي الجديد في ولاية سكسونيا- أنهالت إثر هجوم على سياسيين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 
قضت المحكمة الابتدائية في منطقة تيرجارتن بفرض أحكام بالسجن تتراوح بين عام وتسعة أشهر وعامين وثمانية أشهر على المتهمين. وفي قضيتين من القضايا، سيتم بعد مضي 6 أشهر تقرير ما إذا كان يمكن تعليق أحكام السجن الصادرة بحق اليافعين. وحتى ذلك الوقت، سيظل المتهمان طليقين.
يأتي الحكم بعد مرور أكثر من نصف عام على هجوم استهدف أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال حملة الانتخابات البرلمانية في العاصمة برلين.
ودانت المحكمة الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما، بارتكاب تهمة إلحاق أذى جسدي خطير، من بين تهم أخرى.
وقال رئيس المحكمة "جميع المتهمين الأربعة شاركوا في الجرائم"، مشيرا إلى أنه لا شك في أنهم هاجموا الضحايا بسبب انتمائهم السياسي.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشبان، الذين كانوا في الأصل ينوون المشاركة في مظاهرة محسوبة على التيار اليميني المتطرف في برلين، قاموا في 14 ديسمبر 2024 نحو الساعة 12 ظهرا، عند موقف حافلات في منطقة برلين-ليشتيرفيلده، بمهاجمة زوجين كانا يرتديان قبعتين حمراوين (لون الحزب الاشتراكي)، وتعرض الرجل، البالغ من العمر 50 عاما، للركل والضرب باستخدام أحذية عسكرية حتى على رأسه، ما تسبب له بإصابات. عند وصول أفراد الشرطة، هاجمهم الجناة أيضا.
وقالت ممثلة الادعاء، في مرافعتها، إن ما حدث هو عمل ذو دافع سياسي على نحو واضح. وطالبت بعقوبات لليافعين تتراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات وأربعة أشهر.
في المقابل، طالب محاميان بعقوبات مع وقف التنفيذ، وطالب ثالث بتوجيه إنذار فقط. بينما طالب محامي المتهم، البالغ من العمر 17 عاما، بالبراءة. 

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