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فرنسا تعيّن سفيراً جديداً في إيران

بيار كوشار سفير فرنسا في طهران
20 يونيو 2025 01:05

باريس (وكالات) 

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عيّنت فرنسا بيار كوشار سفيراً لها في إيران، على ما ورد في الجريدة الرسمية أمس، بعد نحو أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وإيران.
ويتولى الدبلوماسي الذي كان يعمل في بلغراد منذ نوفمبر 2021، مهامه في طهران في وقت تعمل فيه فرنسا إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا، على الدفع نحو التوصل إلى حل سلمي لقضية البرنامج النووي الإيراني.
وفي إيران حالياً نحو 900 فرنسي أو مزدوج الجنسية، بحسب مصدر دبلوماسي.
وشغل بيار كوشار منصب القنصل العام لفرنسا في القدس ونائب مدير شؤون أوروبا الشرقية في الخارجية الفرنسية.
ويخلف كوشار في المنصب، نيكولا روش، الذي تم تعيينه في بداية مارس على رأس الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، وهي الهيئة المسؤولة عن خطط مكافحة الإرهاب والتضليل والهجمات السيبرانية.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء البلغاري، روزن جيليازكوف، لوسائل إعلام محلية، إن بلغاريا أغلقت سفارتها في طهران وأجلت الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان، مع احتدام الصراع بين إيران وإسرائيل.
وقال جيليازكوف إن البلاد أجلت 12 شخصاً من السفارة وعائلاتهم، بعد أن نصحت إسرائيل السكان بإخلاء الحي الثالث في طهران.

فرنسا
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السفير الفرنسي
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