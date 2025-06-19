الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دمار واسع وإصابات في أعنف هجوم إيراني على إسرائيل منذ اندلاع الحرب

موقع في بئر السبع تعرض لسقوط صواريخ إيرانية (رويترز)
20 يونيو 2025 01:05

طهران، تل أبيب (وكالات)

أخبار ذات صلة
إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات وأميركا وبريطانيا تتحدثان عن فرصة للسلام
تحذيرات من كارثة في غزة تهدد حياة الرضع
تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران
تابع التغطية كاملة

أطلقت إيران، أمس، عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، فيما يوصف بأنها أعنف ضربة منذ بداية الحرب.
وأصابت الصواريخ الإيرانية مستشفى رئيسياً، ومقاراً لقيادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، بالإضافة إلى مقر البورصة الإسرائيلية، فيما واصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في إيران، إذ استهدفت تل أبيب منشأتين نوويتين في «آراك» و«نطنز» وأهداف عسكرية أخرى، فيما تعهدت تل أبيب بتكثيف الضربات ضد أهداف إيرانية استراتيجية.
وأطلقت إيران نحو 25 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، فجر أمس، في اليوم السابع من الحرب بين الجانبين، وأصاب أحد الصواريخ مركز «سوروكا الطبي» في بئر السبع، مسبباً إصابة مباشرة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

إسرائيل
إسرائيل وإيران
إيران
الطائرات المسيرة
الجيش الإسرائيلي
الصواريخ الباليستية
بئر السبع
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 09:17
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
الرياضة
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
اليوم 09:16
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
الرياضة
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
اليوم 09:13
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
الرياضة
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
اليوم 09:09
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©