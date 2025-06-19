دمار واسع وإصابات في أعنف هجوم إيراني على إسرائيل منذ اندلاع الحرب

طهران، تل أبيب (وكالات)

أطلقت إيران، أمس، عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، فيما يوصف بأنها أعنف ضربة منذ بداية الحرب.

وأصابت الصواريخ الإيرانية مستشفى رئيسياً، ومقاراً لقيادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، بالإضافة إلى مقر البورصة الإسرائيلية، فيما واصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في إيران، إذ استهدفت تل أبيب منشأتين نوويتين في «آراك» و«نطنز» وأهداف عسكرية أخرى، فيما تعهدت تل أبيب بتكثيف الضربات ضد أهداف إيرانية استراتيجية.

وأطلقت إيران نحو 25 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، فجر أمس، في اليوم السابع من الحرب بين الجانبين، وأصاب أحد الصواريخ مركز «سوروكا الطبي» في بئر السبع، مسبباً إصابة مباشرة، وفق مسؤولين إسرائيليين.