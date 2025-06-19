"إريك" يضرب المكسيك مع عواصف بسرعة 250 كلم

قالت السلطات المكسيكية إن الإعصار "إريك" وصل إلى ساحل ولاية أواكساكا، صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الأرواح.

وذكرت اللجنة الوطنية للمياه في المكسيك أن الإعصار وصل إلى اليابسة في بلدة "سانتياجو بينوتيبا ناسيونال" بولاية أواكساكا، كإعصار كبير من الفئة الثالثة مع رياح متواصلة تبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة وعواصف بسرعة 250 كيلومترا في الساعة.

وحذر علماء من أن "إريك"، أول إعصار يضرب اليابسة في المكسيك خلال موسم الأعاصير الحالي، ربما يصبح أعنف إعصار على طول ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي في هذا الوقت المبكر من الموسم الممتد من مايو إلى نوفمبر.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تقرير أن مركز العاصفة من المتوقع أن يتحرك إلى الداخل فوق جنوب المكسيك خلال اليوم مصحوبا برياح قد تكون مدمرة خاصة بالقرب من مركزها.

وأضاف أن من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى حوالي 41 سنتيمترا على ولايتي "أواكساكا" و"جيريرو".

وقال المركز إن من المتوقع أن يضعف الإعصار "إريك" بسرعة فوق جبال المكسيك.