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بلغاريا تحصل على ضوء أخضر للانضمام إلى منطقة اليورو

أوراق نقدية من عملة اليورو
20 يونيو 2025 00:03

منحت دول منطقة اليورو، الخميس، بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام إلى المنطقة، على أن تبدأ صوفيا باعتماد العملة الموحدة في يناير 2026.
من المقرر أن تصبح بلغاريا الدولة العضو الـ 21 في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد اليورو، وذلك بعد أن أعطى وزراء مالية دول منطقة اليورو موافقتهم للمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي على هذه الخطوة. ودعمت المفوضية الأوروبية هذه الخطوة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث خلصت إلى أن بلغاريا تفي بالمعايير اللازمة للانضمام إلى الاتحاد النقدي.
تشمل المعايير اللازمة للانضمام تحقيق استقرار الأسعار، وسلامة المالية العامة، واستقرار أسعار الصرف.
كانت بلغاريا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، وكانت قد خططت في السابق لاستبدال عملتها الوطنية، الليف، باليورو في عام 2024، لكن عملية الاعتماد تأجلت بسبب معدل التضخم المرتفع نسبيا في ذلك الوقت، والذي بلغ 9,5%.
وقالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بلغاريا 3,6% خلال العام الجاري، و1,8% في عام 2026.
وقد قوبلت إمكانية اعتماد اليورو باحتجاجات حادة في بلغاريا.
ووفقا لاستطلاع رأي، أجراه معهد "مجارا" البلغاري في مايو الماضي، فإن أكثر من نصف البالغين (54,9%) يعارضون اعتماد اليورو في عام 2026، في حين يؤيد 34,4% الانضمام.
تتمثل الخطوة التالية في موافقة وزراء مالية جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه الخطط، قبل أن يناقش قادة الاتحاد انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في نهاية يونيو الجاري.
وأخيرا، وبعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء اعتماد الإجراءات القانونية اللازمة على مستوى وزراء المالية.

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